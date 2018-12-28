زلزال شدته 5.8 درجة يهز شرق إندونيسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا شدته 5.8 درجة هز إقليم غرب بابوا الواقع في شرق إندونيسيا يوم الجمعة، مما بث الذعر بين السكان بعد نحو أسبوع من موجات تسونامي قتلت المئات إلى الغرب في البلاد.
وذكرت السلطات الإندونيسية أن شدة الزلزال بلغت 6.1 درجة، وقالت إنه استمر عدة ثوان، بينما لم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وتسبب انزلاق أرضي تحت البحر بحدوث موجات تسونامي مدمرة ومفاجئة يوم السبت الماضي، 23 ديسمبر - كانون الأول، أدت إلى مقتل 373 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1400 آخرين. بينما لا يزال 128 شخصا في عداد المفقودين.
وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تعرف باسم "حزام نار المحيط الهادئ" وتحدث فيها هزات الأرضية فيها بصفة دورية، الأمر الذي غالباً ما يسبب أمواج "تسونامي" أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 120 ألف نسمة خلال 14 عاماً.
للمزيد على يورونيوز: