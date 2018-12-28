زلزال شدته 5.8 درجة يهز شرق إندونيسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا شدته 5.8 درجة هز إقليم غرب بابوا الواقع في شرق إندونيسيا يوم الجمعة، مما بث الذعر بين السكان بعد نحو أسبوع من موجات تسونامي قتلت المئات إلى الغرب في البلاد.

وذكرت السلطات الإندونيسية أن شدة الزلزال بلغت 6.1 درجة، وقالت إنه استمر عدة ثوان، بينما لم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.