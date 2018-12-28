الأمريكيون يختارون ميشال أوباما كأكثر امرأة مثيرة للإعجاب هذا العام

للمرة الأولى منذ 17 عاماً، قام الأمريكيون باختيار امرأة غير هيلاري كلينتون على رأس قائمة النساء الأكثر إثارة للإعجاب.

ميشال أوباما، السيدة الأولى السابقة، التي احتلت المرتبة الثانية بعد كلينتون ثلاث مرات، وتقوم حالياً بجولة ترويجية لكتابها الذي صدر مؤخراً والذي يحكي سيرتها الذاتية، هي التي فازت بهامش ربح كبير هذا العام.

لتأتي أوبرا وينفري في المركز الثاني، مع كلينتون وميلانيا ترامب في المرتية الثالثة.

ليست ميشال وحدها فقط، بل زوجها أيضاً، ففي الوقت نفسه، كان الرئيس السابق باراك أوباما هو الفائز بين الرجال للسنة الحادية عشرة على التوالي، فيما احتل الرئيس دونالد ترامب المرتبة الثانية للسنة الرابعة على التوالي.

استطلاع مؤسسة غالوب السنوي، الذي أجري في الفترة من 3 إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر هذا العام، يطلب من الأمريكيين، في سؤال مفتوح، تسمية الرجل والمرأة الأكثر إثارة لإعجابهم.

وطرح هذا السؤال من قبل غالوب لأول مرة عام 1946، ليصبح تقليداً سنوياً منذ عام 1976.

ومن بين أفضل 10 نساء يحظين بالاحترام هذه السنة كانت الملكة إليزابيث، التي وردت على القائمة للمرة الخمسين وبهذا سجل حضورها رقماً قياسياً.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقاضي المحكمة العليا روث بادر غينسبرغ، والإعلامية إلين دي جينيريس، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، والناشطة في مجال حقوق الإنسان ملالا يوسف زاي والزعيم الديمقراطي في مجلس النواب نانسي بيلوسي هن على قائمة هذا العام أيضاً.

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ومثل ملكة إنجلترا، لدى وينفري وكلينتون تاريخ طويل بالوجود في هذه القائمة، حيث يعد هذا الظهور الحادي والثلاثين لوينفري والسابع والعشرين لكلينتون، ولم يسبق لوينفري أن احتلت المركز الأول لكنها حلت في الثاني أربع عشرة مرة، في حين استطاعت كلينتون تصدر رأس القائمة اثنتين وعشرين مرة، متجاوزة بذلك أي امرأة أو رجل في تاريخ هذا الاستطلاع، في حين حلت ثانية ثلاث مرات، وثالثة هذا العام، ورابعة عام 1992.

أما بالنسبة للرجال فباراك أوباما اليوم في المركز الأول للمرة الحادية عشرة متأخراً مرة واحدة عن تحطيم رقم دوايت آيزنهاور القياسي الذي حل أولاً 12 مرة.

ويحل الرئيس الحالي دونالد ترامب ثانياً، ثم الرئيس السابق جورج دبليو بوش والبابا فرانسيس، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، والسناتور بيرني ساندرز، والرئيس السابق بيل كلينتون، والدالاي لاما، ونائب الرئيس السابق جو بايدن، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك ونائب الرئيس مايك بنس.

وغيب الموت هذا العام اسمين بارزين لطالما حجزا مكانهما على القائمة وهما السناتور جون ماكين والقس بيلي غراهام، حيث ورد اسم ماكين في القائمة ست مرات، في حين حل غراهام في القائمة أكثر من أي شخص آخر برقم قياسي بلغ 61 مرة.