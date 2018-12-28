هل ستخوض أنجلينا جولي عالم السياسة؟

لم تخفِ الفنانة الأميركية أنجلينا جولي، التي تبلغ من العمر 43 عاما، طموحها لدخول عالم السياسة. أنجلينا جولي ألمحت في برنامج "توداي" على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أنها قد تنتقل إلى العمل السياسي، مؤكدة أنّها ربما ستكون قوية بما فيه الكفاية لتحمل المصاعب التي تصاحب خوض عالم السياسة.

وتحدثت أنجلينا جولي خلال البرنامج عن العديد من القضايا السياسية في الولايات المتحدة والعنف الجنسي وأزمة اللاجئين في العالم. وبخصوص إمكانية دخولها عالم السياسة أشارت جولي إلى أنّ هذه المسألة كانت مستبعدة جداً قبل عشرين عاماً وإلى أنها ستكون موجودة حيث يحتاجها الآخرون. وأضافت: "لا أعرف إن كنت صالحة للعمل في السياسة، لكنني قادرة على العمل مع الحكومات والجيوش".

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وحين اقترح مذيع البرنامج جاستن ويب على جولي انضمامها إلى لائحة الديمقراطيين الذين يتنافسون على الترشيح الرئاسي للحزب، لم ترفض، واكتفت بالقول: "شكراً".

وأكدت أنجلينا جولي أنها تفكر في القيام بأمور تحقق تغييرا حقيقيا، مشيرة إلى أنها تمكنت من العمل في وقت سابق مع الأمم المتحدة من أجل خدمة المحتاجين. وتعمل أنجلينا جولي كمبعوثة خاصة لصالح وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.