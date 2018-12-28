موجة حر شديدة تجتاح أستراليا والسكان يهربون إلى الشواطئ

قال مكتب الأرصاد الجوية الوطني يوم الجمعة إن استراليا مقبلة على واحد من أكثر شهور ديسمبر- كانون الأول حرا على الإطلاق، أدى لحظر إشعال النيران وإعلان تحذيرات بشأن الصحة العامة، بينما لجأ كثير من السكان للشواطئ هربا من الحر.

وبينما تشهد بلدة ماربل بار في أقصى الشمال الغربي، وهي الأكثر حرا على مستوى البلاد، أعلى درجات حرارة على الإطلاق قال خبراء الأرصاد إن الموجة ستمتد إلى الجنوب الشرقي حيث ستزيد الحرارة في سيدني وملبورن واديليد نحو 16 درجة مئوية عن المعتاد في المتوسط.