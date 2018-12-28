الصين تنبه إداراتها لضرورة تحسين صورتها على مواقع التواصل الإجتماعي

نبهت الحكومة الصينية إداراتها إلى ضرورة تحسين صورتها على مواقع التواصل الإجتماعي في إطار حملة تهدف لتعزيز وجود الحكومة على الإنترنت بهدف الوصول إلى الشباب المولعين بالتكنولوجيا الذين يحصلون على المعلومات عبر الهواتف الذكية من منصات مثل تطبيق الرسائل النصية وي تشات التابع وموقع ويبو للتغريدات الشبيه بتويتر أو خدمات أحدث مثل تطبيق الأخبار توتياو.
وأعلنت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن "هذا له أثر سلبي على صورة الحكومة وثقة الشعب فيها".
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وتحاول الحكومة أيضا إحكام قبضتها على انتشار المعلومات وتشدد القواعد التنظيمية الخاصة بالأخبار الإقتصادية وتكبح جماح المدونين والفنانين الذين يستخدمون البث المباشر على الإنترنت.
وأصدر مجلس الدولة توجيهات مساء يوم الخميس 27 ديسمبر، قال فيها إن وجود السلطات على مواقع التواصل الإجتماعي يحتاج المزيد من القواعد التنظيمية وتعهد بالتخلص من الحسابات غير المستخدمة والتعليقات "الصادمة" على القنوات الرسمية، مؤكدا أن الحسابات الإلكترونية الحكومية "لا يمكن أن تعبر عن مشاعر أو آراء شخصية ويتعين أن تعيد نشر معلومات من مواقع حكومية فقط أو من مصادر تتعامل معها الحكومة".