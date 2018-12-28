الصين تنبه إداراتها لضرورة تحسين صورتها على مواقع التواصل الإجتماعي

نبهت الحكومة الصينية إداراتها إلى ضرورة تحسين صورتها على مواقع التواصل الإجتماعي في إطار حملة تهدف لتعزيز وجود الحكومة على الإنترنت بهدف الوصول إلى الشباب المولعين بالتكنولوجيا الذين يحصلون على المعلومات عبر الهواتف الذكية من منصات مثل تطبيق الرسائل النصية وي تشات التابع وموقع ويبو للتغريدات الشبيه بتويتر أو خدمات أحدث مثل تطبيق الأخبار توتياو.

وأعلنت الحكومة على موقعها الإلكتروني أن "هذا له أثر سلبي على صورة الحكومة وثقة الشعب فيها".