اعتقالات واشتباكات في تشيلي إثر مقتل شاب من السكان الأصليين "مابوتشي"

اندلعت مواجهات بين محتجين وعناصر مكافحة الشغب في العاصمة التشيلية سانتياغو يوم الخميس 27 ديسمبر- كانون الأول، خلال مظاهرة خرجت بسبب مقتل شاب من السكان الأصليين "مابوتشي".

وأظهر شريط مصور لرويترز مجموعة من المتظاهرين يتجمعون حول عناصر شرطة مكافحة الشغب ويرمون عليهم ما بدا وكأنه أكياس من النفايات وعبوات بلاستيكية وأشياء مختلفة، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عددا من أفراد الشرطة أصيبوا خلال هذه المواجهات.