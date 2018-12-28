اعتقالات واشتباكات في تشيلي إثر مقتل شاب من السكان الأصليين "مابوتشي"

اندلعت مواجهات بين محتجين وعناصر مكافحة الشغب في العاصمة التشيلية سانتياغو يوم الخميس 27 ديسمبر- كانون الأول، خلال مظاهرة خرجت بسبب مقتل شاب من السكان الأصليين "مابوتشي".
وأظهر شريط مصور لرويترز مجموعة من المتظاهرين يتجمعون حول عناصر شرطة مكافحة الشغب ويرمون عليهم ما بدا وكأنه أكياس من النفايات وعبوات بلاستيكية وأشياء مختلفة، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عددا من أفراد الشرطة أصيبوا خلال هذه المواجهات.
ويتهم المحتجون الشرطة باستخدام القوة لقمعهم، بما في ذلك استخدام مدافع المياه وعبوات الغاز المسيل للدموع.
ويأتي احتجاج يوم الخميس وسط غضب إثر وفاة خوان كاتريلانكا وهو شاب من سكان تشيلي الأصليين (مابوتشي) أصيب برصاصة في رأسه أثناء قيادته جرار زراعي.
وانتشرت في الآونة الأخيرة أعمال العنف في العديد من مناطق المابوتشي الفقيرة في تشيلي، منها ما استهدف كنائس محلية والسكان الأصليين بهجوم بالنيران.
ويلقي المحتجون من السكان الأصليين باللوم على السلطات في اضطهادهم وتصعيد أعمال العنف وخنق جهود المصالحة في البلاد.
للمزيد على يورونيوز: