متنزه كوستاريكي يسعى لإنشاء بنك جيني لإنقاذ الزراف من الانقراض

تصنف الزراف في موقع هش بين الأنواع المهددة بالانقراض على قائمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).

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ولقد تم جلب الزرافات إلى هذه الحديقة على أمل إنشاء بنك جيني يساهم في عملية تكاثر الزرافات وحمايتها من الانقراض في النهاية.

يقول رودريغو سوتو بولانوس، مدير المشروع في المتنزه: "لقد كان التزاماً من جانب الشركة العمل على التحقق مما إذا كان بإمكاننا جعل هذه الأنواع تعيش لفترة أطول ومنع انقراضها، إذا استطعنا تحقيق هذا، فستكون تلك مساهمة جيدة من جانبنا".