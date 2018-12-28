قوات إسرائيلية تقتل فلسطينيا بالرصاص في احتجاجات على حدود غزة

قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا خلال أحدث احتجاجات أسبوعية على حدود قطاع غزة مع إسرائيل يوم الجمعة.

وأضاف المسؤولون أن كرم فياض (26 عاما) قتل وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود إسرائيليون أثناء احتجاجات جرت يوم الجمعة على الرغم من الطقس العاصف.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي "لجأ الجنود لاستخدام الذخيرة الحية بعد أن واجهوا خمسة آلاف شخص من المخربين كان بعضهم يرشقون (الجنود) بالحجارة ويلقون قنابل يدوية".

وأضافت أن اثنين من المحتجين الفلسطينيين عبرا للحظات السياج الحدودي قبل أن يعودا إلى غزة.

ويقول مسؤولو صحة في غزة التي تديرها حركة حماس إن أكثر من 220 فلسطينيا قتلوا منذ اندلاع احتجاجات أسبوعية في 30 مارس آذار للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي وحق اللاجئين في العودة.

وترفض إسرائيل مثل هذا الحق خشية أن تفقد الدولة أغلبيتها اليهودية.