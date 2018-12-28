شاهد: عناصر إضاءة مصنوعة من الفطر بدلا من الخشب والبلاستيك

ويسعى المشروع نحو استبدال الخشب والبلاستيك ومواد صناعية أخرى بمواد صديقة للبيئة مثل الفطر، ويقول القائمون عليه إن مادة الفطر والتي صنعت منها القناديل المحيطة للمصابيح الكهربائية لها طبيعة متعددة الاستخدامات. ويمكن أيضا أن تتحول إلى أواني للزهور، ويمكن استخدامها في التعبئة والتغليف والعزل الصوتي وربما تحل مكان طوب البناء في المستقبل.

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