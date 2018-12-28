قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في السودان

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نقلت "رويترز" عن شاهد قوله إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت يوم الجمعة 28 ديسمبر لتفريق ما بين 300 و400 محتج بعدما غادروا مسجدا في أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم. وأعلنت لجنة من منظمات المجتمع المدني في بيان أصدرته ن السلطات داهمت اجتماعا لزعماء المعارضة في الخرطوم. وأضاف أنهم اعتقلوا تسعة من بينهم صديق يوسف الزعيم البارز في الحزب الشيوعي السوداني وكذلك قياديين من حزب البعث والحزب الناصري ، وجاءت هذه المداهمة بعدما دعا تحالف لجماعات المعارضة إلى المزيد من الاحتجاجات بعد صلاة يوم الجمعة.