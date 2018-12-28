قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في السودان

نقلت "رويترز" عن شاهد قوله إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت يوم الجمعة 28 ديسمبر لتفريق ما بين 300 و400 محتج بعدما غادروا مسجدا في أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم.
وأعلنت لجنة من منظمات المجتمع المدني في بيان أصدرته ن السلطات داهمت اجتماعا لزعماء المعارضة في الخرطوم. وأضاف أنهم اعتقلوا تسعة من بينهم صديق يوسف الزعيم البارز في الحزب الشيوعي السوداني وكذلك قياديين من حزب البعث والحزب الناصري ، وجاءت هذه المداهمة بعدما دعا تحالف لجماعات المعارضة إلى المزيد من الاحتجاجات بعد صلاة يوم الجمعة.
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ويشهد السودان احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أكثر من أسبوع خرجت ضد ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة، وكشفت البيانات الرسمية أن ما لا يقل عن 19 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات منهم جنديان.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طاحنة بدأت عام 2011 عندما صوت الجنوب لصالح الإنفصال ليأخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط،
وتفاقمت الأزمة بسبب أعوام من سوء الإدارة والإفراط في الإنفاق.
هذا وتتهم جماعات المعارضة الرئيس عمر البشير، الذي يحكم السودان منذ عام 1989، بسوء الإدارة.
وفشلت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، تشمل خفض حاد في قيمة الجنيه السوداني في أكتوبر تشرين الأول، في إنعاش الاقتصاد.
وفي يناير كانون الثاني اجتاحت السودان موجة احتجاجات نادرة بسبب ارتفاع أسعار الخبز.
لكن الاحتجاجات الجديدة التي بدأت يوم 19 ديسمبر كانون الأول أكثر خطورة على ما يبدو، وقال السكان إن منذ بدء الاحتجاجات استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأحيانا الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.