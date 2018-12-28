إسبانيا تستقبل أكثر من 300 مهاجر تم إنقاذهم في البحر المتوسط

وصل أكثر من 300 مهاجر تم إنقاذهم قبل أسبوع من ليبيا من قبل منظمة غير حكومية إسبانية إلى إسبانيا صباح الجمعة، في الوقت الذي رفضت فيه إيطاليا ومالطا ذلك.

ودخل قارب المنظمة غير الحكومية "بروآكتيفا أوبن آرمز Proactiva Open Arms" حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحاً في خليج جبل طارق، حيث رسا على رصيف ميناء Crinavis، في بلدية سان روكي.

وفي تغريدة على تويتر قال مؤسس المنظمة، أوسكار كامبس، :"صباح الخير، #OpenArms حالياً في الخليج متجهة إلى رصيف الميناء الآمن الوحيد المتاح في البحر الأبيض المتوسط. تمت المهمة".

وبمجرد نزول المهاجرين من السفينة، سيستضيفهم الصليب الأحمر، وسيزودهم بالملابس والغذاء والمساعدة الطبية إذا لزم الأمر.

وستقوم الشرطة بعملية تعرف إلى هويات اللاجئين، الذين ينحدرون بشكل أساسي من الصومال ونيجيريا ومالي، قبل أن يتم توجيههم إلى مناطق الاستقبال.

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ويتوقع أن تستغرق الإجراءات عدة ساعات بحسب أحد العاملين في الصليب الأحمر.

تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين في 21 كانون الأول ديسمبر من على متن ثلاثة قوارب، وتم السماح لهم بالنزول في إسبانيا في اليوم التالي من قبل الحكومة الاشتراكية بعد رفض إيطاليا ومالطا.