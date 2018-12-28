الرياضة قد تكون علاجا فعالا لارتفاع ضغط الدم

وقام باحثون بجمع بيانات ما يقرب من 400 تجربة عشوائية لتقييم آثار أدوية ضغط الدم وممارسة التدريبات على خفض ضغط الدم. ووجد الباحثون أن الأدوية والرياضة خفضت ضغط الدم بنحو تسعة درجات مليمتر زئبقي لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

أشارت دراسة جديدة إلى أن تأثير ممارسة التمارين الرياضية على خفض ضغط الدم قد يكون مماثلا لتأثير العقاقير الدوائية.

وقال حسين ناجي الباحث في السياسات الصحية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في المملكة المتحدة والقيم على هذه الدراسة "يبدو أن التمارين تسبب انخفاضات مماثلة في ضغط الدم الانقباضي مثل الأدوية الخافضة للضغط التي يشيع استخدامها بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم".

ودرس ناجي وزملاؤه نتائج 194 تجربة عشوائية بحثت تأثير أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم و197 تجربة اختبرت تأثير التدريبات على خفض الضغط المرتفع.

وعند فحص بيانات جميع المشاركين وجد الباحثون أن الأدوية أكثر فعالية من ممارسة التمارين الرياضية في خفض ضغط الدم الانقباضي وهو قيمة الضغط العليا في قراءة ضغط الدم، والذي يشير إلى الضغط على جدران الأوعية الدموية أثناء انقباض القلب وضخ الدم.

لكن عندما ركز الفريق فقط على المجموعة التي تعاني من ارتفاع كبير في الضغط، حيث تسجل قيمة الضغط الانقباضي 140 أو أكثر، وجدوا أن التدريبات تحقق نفس نتيجة الدواء إذ يخفضانها إلى 8.96 مليمتر زئبقي في المتوسط.

وأشار ناجي وزملاؤه إلى أنهم فحصوا تأثير أنواع مختلفة من التمارين ووجدوا أن جميع أنواع التمارين حتى البسيطة منها تحقق فائدة.

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