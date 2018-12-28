تعليق البحث عن راقص بريطاني سقط في مياه الكاريبي يوم عيد الميلاد

أعلن خفر السواحل الامريكي يوم أمس الخميس تعليق البحث عن الفنان أورين هوغ الذي يعمل كراقص وموسيقي على متن سفينة رحلات بحرية كان فقد أثره أثناء الإبحار في منطقة الكاريبي.

وكان هوغ الذي ولد في منطقة سندر لاند بإنجلترا قبل عشرين عاماً سقط في الماء من على متن السفينة "هارموني أوف ذا سيز" الملكية يوم عيد الميلاد في منطقة الكاريبي على بعد 430 كيلومتراً شمال غرب أجواديلا في بورتوريكو.