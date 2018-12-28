الجيش السوري يدخل منبج وتحرك تركي تأهباً لتطورات محتملة

قال الجيش السوري إنه دخل منبج اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ سنوات بعد أن حثت وحدات حماية الشعب الكردية السورية دمشق على حماية المدينة من الهجمات التركية.

ولم يتبين إن كانت القوات الحكومية انتشرت في المدينة التي كانت تنتشر فيها القوات الأمريكية وأقامت بها قاعدة عسكرية.

واستعادت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات قوامها الرئيسي، منبج في عام 2016 من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية في تطور فارق في الحرب على المتشددين.

ويسيطر المجلس العسكري لمنبج، وهو مجموعة مقاتلين متحالفين مع قوات سوريا الديمقراطية، على المدينة الواقعة في الشمال على جبهة قتال مع مقاتلين تدعمهم تركيا.

وتعتبر أنقرة مقاتلي وحدات حماية الشعب تهديدا لها وتعهدت بسحقهم.

وقال الجيش السوري في بيانه اليوم الجمعة "تضمن القوات المسلحة السورية الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في المنطقة".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا إن الجيش انتشر فقط عند أطراف منبج بحيث يفصل بين المدينة والمقاتلين المتحالفين مع تركيا.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بسحب نحو ألفي جندي أمريكي من سوريا، كان وجودهم رادعا لتركيا، قلق قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على معظم أنحاء شمال وشرق سوريا.

وتقول الوحدات إن مقاتليها كانوا قد انسحبوا من منبج لقتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا.

وقال بيان وحدات حماية الشعب "ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضا و شعبا و حدودا إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط و حماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية".

إقرأ المزيد على يورونيوز:

الإمارات :عودة سوريا إلى الجامعة العربية تحتاج توافقا عربيا

الغارديان: الأسد سيستعيد مكانه قريباً ويقف إلى جانب السيسي وبن سلمان

ردود الأفعال

روسيا

ومباشرة بعد نشر البيان قال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا ترحب بعودة المناطق الكردية السورية إلى سيطرة حكومة الرئيس بشار الأسد بعد أن قالت دمشق إن قواتها دخلت مدينة منبج.

وأضاف المتحدث ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "هذا توجه إيجابي".

تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الجمعة إن أنقرة لن يبقى لديها ما تفعله في منبج فور مغادرة "المنظمات الإرهابية" المنطقة.

وهددت تركيا بشن هجوم على منبج لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها جماعة إرهابية.

كما قالت وزارة الدفاع التركية إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية ليس لها الحق في دعوة أطراف أخرى لدخول منبج السورية.

وطالبت الوزارة كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تزعزع استقرار المنطقة.

وجاءت التصريحات بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش السوري.

وقال الفصيل الرئيسي من مقاتلي المعارضة السورية الذين تدعمهم تركيا اليوم الجمعة إن أرتاله بدأت مع قوات تركية الزحف صوب جبهات القتال مع مدينة منبج "معلنة جاهزيتها الكاملة على حدود مدينة منبج لبدء الأعمال العسكرية لتحرير المدينة".

كان الجيش السوري أعلن في وقت سابق أنه نشر قواته في منبج بعدما حثت وحدات حماية الشعب الكردية دمشق على حماية المدينة من هجوم تركي محتمل.