ترامب يهدد الكونغرس بإغلاق الحدود مع المكسيك

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بإغلاق الحدود الجنوبية إذا لم يوافق الكونغرس على صرف خمسة مليارات دولار لبناء سياج على الحدود مع المكسيك متهما الديمقراطيين بالتسبب في إغلاق جزئي لمؤسسات الحكومة.

وتسبب النزاع بشأن تمويل السياج الذي اقترحه ترامب في توقف عمليات "غير أساسية" في العديد من الوكالات الحكومية بسبب نقص التمويل، وفي ظل تأخر استئناف عمل الكونجرس حتى الأسبوع المقبل، لا يلوح في الأفق حل سريع.