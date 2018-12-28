ترامب يهدد الكونغرس بإغلاق الحدود مع المكسيك

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بإغلاق الحدود الجنوبية إذا لم يوافق الكونغرس على صرف خمسة مليارات دولار لبناء سياج على الحدود مع المكسيك متهما الديمقراطيين بالتسبب في إغلاق جزئي لمؤسسات الحكومة.
وتسبب النزاع بشأن تمويل السياج الذي اقترحه ترامب في توقف عمليات "غير أساسية" في العديد من الوكالات الحكومية بسبب نقص التمويل، وفي ظل تأخر استئناف عمل الكونجرس حتى الأسبوع المقبل، لا يلوح في الأفق حل سريع.
وقال ترامب على تويتر "سوف نضطر لغلق الحدود الجنوبية بالكامل إذا لم يمنحنا الديمقراطيون ... الأموال للانتهاء من إقامة السياج وأيضا تغيير قوانين الهجرة السخيفة التي تعرقل بلادنا".
وأضاف "إما أن نبني السياج أو نغلق الحدود".
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ودخلت الأزمة بشأن طلب ترامب الحصول على أموال لبناء السياج، الذي تقدر تكلفته بنحو 23 مليار دولار، يومها السابع ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمتد حتى يناير كانون الثاني حين يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.