الإمارات :عودة سوريا إلى الجامعة العربية تحتاج توافقا عربيا

نقل تلفزيون العربية عن وزير الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قوله يوم الخميس 27 ديسمبر إن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا.

وقال دبلوماسي عربي طلب عدم نشر اسمه في حديث إلى "رويترز" الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن الغالبية تريد إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة مشيرا إلى أنه لا يتوقع معارضة سوى ثلاث أو أربع دول.

في السياق، قال قرقاش عبر حسابه على تويتر أن "قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها".

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وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت سابقاً عن إعادة فتح سفارة البلاد في دمشق يوم الخميس.

وأغلقت السفارة منذ بدايات الصراع السوري الذي تفجر عام 2011.

وقالت وزارة الخارجية إن القائم بالأعمال باشر مهام عمله اعتباراً من يوم‭ ‬ الخميس.

وأضافت أن "هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي... ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السو

ونقلت وكالة أنباء الإمارات إن إعادة فتح السفارة "يهدف لدرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري".

ودعت وسائل الإعلام المصرية الحكومية لإعادة سوريا للجامعة. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في أبريل نيسان إن قرار تعليق عضوية سوريا كان متسرعا.