بريطانيا تكرّم مواطنيها الذين شاركوا في إنقاذ "أطفال الكهف" بتايلاند

كما ستقلّد الملكة إليزابيث، بمناسبة رأس السنة الميلادية أوسمة لـ1148 شخصا من بينهم 43 شخصا شاركوا في عمليات الاغاثة بعد اعتداءات مانشستر ولندن في 2017.

وتقلّد ريتشارد ستانتون وجون فولانثن، اللذان كانا أول من وصل إلى الفتية المحاصرين داخل الكهف، ميدالية "جورج ميدال" وتعدّ هذه الميدالية ثاني أرفع وسام مدني للبسالة، وحصل فيرن اونسورث الذي يقيم في تايلاند على جائزة "عضو الإمبراطورية البريطانية" التي حصل عليها أيضاً جوشوا براتشيلي والعريف كونر روي من اسكتلندا.

وتقلّد كريستوفر جويل وجاسون مالينسون من هدرسفيلد، ويست يوركشير، ميدالية البسالة "جالنتري ميدال" التي تقدمها الملكة لأعمال الشجاعة النموذجية.

وكان أعضاء فريق كرة القدم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 عاماً و16 عاماً، أما مدربهم فيبلغ من العمر 25 عاما، وكانوا قد اختفوا في الثالث والعشرين من شهر تموز/يوليو، وتوقع فريق البحث بأنهم قد علقوا في أحد الكهوف، بعد أن سدت مياه الأمطار جميع منافذ الخروج، ليتم إيجادهم بعدها جالسين على صخرة في أحد المغارات بعمق 4 كيلومترات.