شاهد: غطّاسون ينضمّون إلى فرق إنقاذ عمّال محاصرين بمنجم فحم شمال الهند

وصل غطاسون من البحرية الهندية إلى ولاية ميغالايا اليوم السبت للمساعدة في إنقاذ 13 عاملاً محاصرين داخل منجم فحم غمرته مياه الفيضانات، وذلك بعد عجزت أجهزة الضخّ من إخراج ما يكفي من الماء الذي يغرق المنجم الممتد طوله على 106 أمتار.
وقال متحدث باسم البحرية الهندية في تغريدة على "تويتر": إن الغواصين مجهزون بمعدات غوص متطورة تشمل غرفة إعادة ضغط وآليات تعمل عن بعد قادرة على البحث تحت الماء".
والعمال عالقون في هذا النفق الضيّق في ولاية ميغالايا شمال شرق البلاد، منذ الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري حين تسرّب إلى النفق كميات كبيرة من ماء النهر بسبب الأمطار.
وقال مسؤول من مصلحة مواجهة الكوارث: إن المنجم يبلغ عمقه حوالي 91 مترا ويمتلئ بعمق لا يقل عن 21 مترا من الماء.
إلى ذلك تعقد فرق الإنقاذ وعائلات العمال المحاصرين الأمل على أن يكونوا قد تمكنوا من اللجوء إلى داخل حجرة يصلها الهواء.
وكان القضاء الهندي أصدر في العام 2014 قراراً منع بموجبه عمل مناجم الفحم في هذه المنطقة بسبب تلويثها للمياه في المنطقة، لكن العمل في المنجم لا زال مستمراً خلافا للقانون، ويحفر العمال أنفاقا صغيرة داخله للوصول إلى الفحم من أجل استخراجه.
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