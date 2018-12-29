رحيل الروائي الإسرائيلي عاموس عوز عن 79 عاماً

قالت ابنة الروائي عاموس عوز، الكاتب الأكثر شهرة في إسرائيل والمؤيد الصريح لحل الدولتين للصراع مع الفلسطينيين، إن والدها توفي يوم الجمعة عن عمر 79 عاماً بعد معاناة مع مرض السرطان.

وعلى مدار 50 عاماً من العمل، سجل عوز صعود بلاده من رماد المحرقة وصراعاتها بين اليهود والعرب والعلمانيين والمتطرفين والمحافظين والليبراليين.

ولاقت كتاباته البارعة والعلمية والمثيرة عادة استحساناً دولياً وكان خياراً مفضلاً للمراهنين على فوزه بجائزة نوبل للآداب. لكن آراءه السياسية أثارت ضغينة في الداخل في بعض الأحيان.

وقالت فانيا عوز سالزبيرجر في تغريدة على تويتر وهي تعلن وفاته "شكرا لكل أولئك الذين أحبوه".

ولد عاموس كلاوسنر في القدس لأبوين مهاجرين من أوروبا الشرقية ثم انتقل إلى كيبوتس في سن 15 عاماً بعد انتحار أمه. وغير لقبه إلى عوز وتعني "القوة" باللغة العبرية.

شارك عوز في حربي 1967 و1973 ليعيش تجارب كانت وراء مناصرته لتسويات مع الفلسطينيين بشأن الأرض رغم أنه كان أكثر حذراً بشأن آفاق التسوية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقال في مقابلة مع تلفزيون دويتشه فيله بمناسبة مرور 70 عاماً على قيام إسرائيل هذا العام "لا يمكننا أن نصبح أسرة سعيدة لأننا لسنا أسرة واحدة، لسنا سعداء ولسنا عائلة. نحن عائلتان تعيستان. علينا أن نقسم المنزل إلى شقتين صغيرتين متجاورتين".

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وأضاف "لا جدوى من تخيل أنه بعد 100 عام من سفك الدماء والغضب والصراع، سيقفز اليهود والعرب إلى سرير شهر العسل ويشرعون في الحب وليس الحرب".

درس عوز الفلسفة والأدب العبري في الجامعة العبرية في القدس. ونشرت روايته الأولى (ربما في مكان آخر) التي تتناول العلاقات في كيبوتس خيالي عام 1966.

وقالت المفاوضة الفلسطينية حنان عشراوي على تويتر إن وفاة عوز "حرمت إسرائيل ومعسكر السلام الآخذ في التقلص من (شخص) آخر نادر".

وبين عشرات الكتب التي ألفها، ترجمت روايته (عن الحب والظلام) من العبرية إلى عدة لغات وقد أعادت الممثلة والمخرجة ناتالي بورتمان كتابتها وأخرجتها للسينما في 2016.

ونعاه الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين في بيان قائلا "كانت قصة حب ونور والآن ظلام هائل... ارقد في سلام عزيزي عاموس. لقد منحتنا متعة كبيرة".

وكتبت بورتمان تأبينا له على انستغرام "قلبي انفطر".