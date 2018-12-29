الكرملين: سنتعامل مع البحارة الأوكرانيين وفقا للقانون الروسي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين يوم السبت قوله إن موسكو ستتعامل مع واقعة احتجاز البحارة الأوكرانيين بعد إلقاء القبض عليهم في بحر آزوف وفقا للقانون الروسي، معبرا عن تقديره لموقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكانت ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حثا روسيا يوم الجمعة على الإفراج عن البحارة الذين احتجزتهم بعدما صادرت سفنهم الشهر الماضي في مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف.

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وكانت روسيا قاومت نداءات دولية للإفراج عن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية أطلقت دورياتها الحدودية النار عليها واحتجزتها في المضيق قرب منطقة القرم التي ضمتها روسيا وذلك في مطلع الأسبوع الماضي.

واتهمت روسيا البحارة وعددهم 24 بدخول المياه الإقليمية الروسية بشكل غير مشروع.وأضافت أن ثلاثة من هؤلاء البحارة أصيبوا في الحادث ويتماثلون للشفاء في المستشفى ولكن حالتهم ليست حرجة.