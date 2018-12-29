شاهد: أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد هذا الأسبوع أحداثاً عديدة مثيرة تراوحت بين الاحتفالات بموسم أعياد الميلاد وبين مآس ومعاناة في أماكن أخرى من العالم.

ففي الوقت الذي كان فيه بابا نويل يركب الأمواج ويغوص تحت الماء في فلوريدا الأمريكية، تسببت الأمواج بمأساة في إندونيسيا حيث داهم تسونامي نتج عن ثوران بركان كراكاتو جزيرة لابوان الإندونسية مخلفاً مئات القتلى ودماراً كبيراً.

بركان آخر ثار بعيداً عن إندونيسيا، وتسبب بزلزال لكن دون أضرار مادية أو بشرية جسيمة، هو بركان إيتنا في صقلية الإيطالية.

أما في فنزويلا فاستطاعت شركة رقص في كاراكاس من أن تحقق للراقصين من ذوي الإعاقة حلمهم بالوقوف على مسارح المدينة.