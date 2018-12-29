العالم صورة ولسان حال.. أبلغ ما التقطته الكاميرا في هذا الأسبوع محادثةبقلم: Euronews • آخر تحديث: 29/12/2018 شارك في هذا المقالنسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهنسخشاركTweetشاركشاركTweetشاركsendالمزيدإخفاءشاركشاركSendشاركشاركشاركSendSendشاركحجم النص Aa Aa صورةٌ لامرأة وطفلها في إندونيسيا ولسان حالهما يقول: من هنا مرّ تسونامي، وفي العراق، يشارك مسيحيون في قداس عشية عيد الميلاد في كنيسة قرب الموصل، ولسان حالهم يقول: ربنا انشر السلام في بلادنا..تلكما صورتان، من بين صوّر عديدة اخترناها لكم، متابعينا، ضمن الصوّر الأكثر بلاغة لهذا الأسبوع..