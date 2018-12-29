قوات الحوثي اليمنية تبدأ إعادة الانتشار في الحديدة في إطار اتفاق السويد

قال مصدر من الأمم المتحدة يوم السبت إن قوات الحوثي اليمنية بدأت في إعادة الانتشار داخل مدينة الحديدة الساحلية في إطار اتفاق تم التوقيع عليه في السويد في وقت سابق من الشهر الجاري تحت رعاية المنظمة الدولية.

وخلال الاجتماعات التي تم عقدها في السويد اتفق الجانبان، جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، على وقف لإطلاق النار في الحديدة وسحب قواتهما المسلحة.

وكان رئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أشار خلال لقاء بأعضاء مجلس النواب أول أمس الخميس 27 كانون الأول/ ديسمبر إلى أن إن اتفاق الحديدة ايجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده، فهو يفضي في المحصلة الى خروج المليشيا الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية الى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها وفقاً لنصوص القانون الدولي و قرارات مجلس الأمن والقانون اليمني، بحسب قوله.

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وكان فريق تابع للأمم المتحدة قد وصل إلى الحديدة الأحد الماضي لبدء مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الذي توصل إليه الحوثيون والحكومة اليمنية.

كان مجلس الأمن الدولي وافق بالإجماع على نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت لفترة مدتها 30 يوماً مبدئياً.

ويرأس كمارت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشمل ممثلين عن طرفي الصراع.