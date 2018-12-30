22 قتيلاً ضحية إعصار مداري في الفلبين

قال مسؤول بهيئة‭‭‭ ‬‬‬إدارة الكوارث في الفلبين يوم الأحد إن 22 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وسيول نجمت عن إعصار مداري تسبب في هطول أمطار غزيرة على وسط البلاد.

وأضاف إدجر بوساداس المتحدث باسم الهيئة إن القتلى، ومن بينهم طفل عمره ثلاث سنوات، هم حصيلة ضحايا الإعصار حتى صباح اليوم وذلك بعدما ضرب إقليمي فيساياس وبيكول في شرق البلاد يوم السبت.

وقال بوساداس "العاصفة لم تكن قوية لكنها أحدثت سيولاً وانهيارات أرضية".

وقد يتزايد عدد القتلى في ظل استمرار عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عشرات الأشخاص فقدوا أو تقطعت بهم السبل بسبب الانهيارات الأرضية.

وقال مكتب إقليمي لهيئة إدارة الكوارث إنه يعمل للتأكد من وفاة 38 شخصاً في إقليم بيكول الواقع جنوبي جزيرة لوزون الرئيسية.

وتقطعت السبل بآلاف المسافرين في الموانئ والمطارات ومحطات الحافلات وألغيت عشرات الرحلات الداخلية بين الجزر.

وغادر المنخفض الجوي المداري، الذي تراجع منذ ذلك الحين إلى منطقة ضغط منخفض، الفلبين بعد ظهر يوم الأحد.

وضرب نحو 20 إعصاراً مدارياً الفلبين هذا العام.

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