المعارضة في بنغلاديش ترفض نتائج الانتخابات وتطالب باعادتها

قال تحالف المعارضة في بنغلاديش يوم الأحد إنه يرفض نتائج الانتخابات العامة التي جرت في البلاد زاعما حدوث تزوير وطالب بإجراء انتخابات جديدة تحت حكومة محايدة.

وأظهرت النتائج الأولية أن الحزب الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة يتقدم بفارق كبير على المعارضة في الانتخابات التي شابها العنف، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا، ومزاعم بالتزوير.

وقال كمال حسين الذي يقود تحالف جبهة الوحدة الوطنية المعارض في مؤتمر صحفي "نرفض النتائج ونطالب بإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف حكومة محايدة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما يزيد على 40 مرشحا من تحالف المعارضة انسحبوا أثناء التصويت في الانتخابات بزعم حدوث تلاعب في الأصوات.

وينافس في هذه الانتخابات نحو 287 مرشحا عن تحالف المعارضة الذي يقوده حزب بنغلاديش الوطني.

وأبلغت مفوضية الانتخابات رويترز بأنها تجري تحقيقا في مزاعم ترد من مختلف أنحاء البلاد بحدوث تلاعب في التصويت.

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