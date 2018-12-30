كولومبيا تعتقل فنزويليين في إطار تحقيق في مؤامرات لاغتيال رئيسها

قال وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيلو يوم السبت إن السلطات تحقق في احتمال وجود مؤامرات لاغتيال الرئيس إيفان دوكي ربما تضم فنزويليين تم اعتقالهم وبحوزتهم أسلحة ثقيلة.

وقال تروخيلو دون ذكر تفاصيل في رسالة عبر الفيديو إن هناك معلومات مخابرات تشير إلى وجود خطط "حقيقية" لاستهداف دوكي الذي تولى السلطة في أغسطس آب.

وأضاف أن السلطات اعتقلت ثلاثة فنزويليين في الآونة الأخيرة وبحوزتهم أسلحة ثقيلة.

وقال تروخيلو إن" المخابرات تجري تحقيقات منذ عدة أشهر في هجمات محتملة.

"بالإضافة إلى ذلك أدى اعتقال ثلاثة مواطنين فنزويليين في الآونة الأخيرة وبحوزتهم أسلحة حربية إلى تعزيز المخاوف ".وقالت مصادر بالشرطة والجيش لرويترز إنه في 21 ديسمبر كانون الأول تم اعتقال فنزويليين اثنين في حافلة بمدينة فاليدوبار بشمال البلاد وبحوزتهم بندقيتين عيار 5.56 بالإضافة إلى اعتقال ثالث بعد ذلك بأيام وكان مسلحا أيضا.

وقالت المصادر إن السلطات تحاول التأكد من أي صلة بين الخطة المزعومة لمهاجمة دوكي ووجود المسلحين الثلاثة في كولومبيا.

وأضافت أنه تم تعزيز أمن دوكي بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

ودوكي اليميني البالغ من العمر 42 عاما من أشد منتقدي حكومة فنزويلا الاشتراكية بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو والذي يصفه بأنه "دكتاتور".

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