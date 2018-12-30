شاهد: تقديم القرابين لإلهة البحر البرازيلية الإفريقية في ريو دي جانيرو

في كل عام يرتدي أتباع ديانة كاندومبلي و أومباندا اللون الأبيض للاحتفال بيمانجا من خلال الغناء والرقص حول تمثالها المقام على الشاطئ.

اجتمع المئات على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو يوم السبت 29 كانون الأول/ ديسمبر لتكريم يمانجا إلهة البحر الإفريقية البرازيلية.

ويقدم البرازيليون الزهور والرسائل والمشروبات الكحولية ومنتجات التجميل كقرابين لإلهة البحر، الذين يعتقدون أنها سوف تمنحهم البركات بالمقابل.

تجمع السكان المحليون في كوباكابانا لتقديم هداياهم إلى الملكة الإفريقية البرازيلية بإنزالها في البحر حيث تبحر من الشاطئ الأطلسي للبلاد كجزء من الحدث.

يمانجا هي إحدى آلهة ديانة يوروبا وتتبوأ مكاناً بارزة في الثقافة الأفروأمريكية حيث تم جلب هذا التقليد إلى البرازيل من قبل العبيد القادمين من إفريقيا قبل مئات السنين.