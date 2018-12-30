إيران: تعيين صادق لاريجاني رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام

ويتولى مجمع تشخيص مصلحة النظام حل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور وهو مجلس رقابي.

ذكر التلفزيون الإيراني أن آية الله صادق آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية المحافظ والذي تدرجه واشنطن على قائمة العقوبات عٌين يوم الأحد رئيسا جديدا لمجمع تشخيص مصلحة النظام القوي.

وقال التلفزيون الإيراني إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عين لاريجاني (57 عاما) وجعله أيضا عضوا في مجلس صيانة الدستور الذي يدقق في القوانين والانتخابات للالتزام بالدستور الإسلامي في إيران.

وينظر إلى لاريجاني على أنه أحد حلفاء خامنئي المقربين وسيحل محل الرئيس السابق لمجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله محمود هاشمي شهرودي الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر 70 عاما.