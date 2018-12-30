وزيرة أردنية تدوس على العلم الإسرائيلي .. وتل أبيب تحتج لدى عمان

احتجت إسرائيل لدى الأردن يوم الأحد بعد التقاط صور للمتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات وهي تطأ العلم الإسرائيلي أثناء اجتماع مع النقابات العمالية في عمان.

وسارت جمانة، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس على صورة للعلم الإسرائيلي رسمت على الأرض عند مدخل مقر النقابات المهنية بالأردن في عمان.

وكانت جمانة في طريقها لحضور اجتماع بين رئيس الوزراء عمر الرزاز وممثلي النقابات. لكن الرزاز دخل المبنى من باب جانبي متجنبا السير على صورة العلم.

وقال ممثلون للنقابات إن رسم العلم على الأرض تم قبل عدة سنوات حتى يطأه المارة ويسيرون عليه في علامة على عدم الاحترام.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا يوم الأحد يندد "بتدنيس" العلم. وقالت إنها استدعت القائم بعمل السفير الأردني محمد حميد لتسليمه مذكرة احتجاج وإن السفارة الإسرائيلية في عمان أصدرت أيضا "احتجاجا شديد اللهجة".

ولم ترد الحكومة الأردنية حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال ميسرة ملص وهو ناشط نقابي بارز "تصرف النقابات متخاذل للسماح لرئيس الوزراء بالدخول من الباب الخلفي لأنه أُبلغ بوجود العلم على المدخل".

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