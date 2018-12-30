البرلمان الإيطالي يمرر ميزانية العام 2019

صادق البرلمان الإيطالي يوم السبت على ميزانية الحكومة لعام 2019 قبل الموعد النهائي المقرر لها في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وذلك بعد اتفاق مع المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أشاع الهدوء في الأسواق المالية وتجنب المخاطرة بغرامات ضد روما.
وأعادت إيطاليا صياغة الميزانية وخفضت العجز للعام المقبل إلى ما نسبته 2.04 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن رفضت بروكسل النسبة التي كانت مقترحة والبالغة 2.4 في المائة.
وتجاوزت الميزانية التي قُدمت إلى البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول عقبة أخيرة اليوم عندما فازت الحكومة بشكل مريح بتصويت على الثقة في مشروع القانون في مجلس النواب بمعدّل 327 مقابل 228.
وشكّل اقتراح الثقة نهاية سجال حاد أكد فيه نواب المعارضة أن صفقة اللحظة الأخيرة مع بروكسل تعني أنه لم يكن لديهم الوقت لتقييم أو تعديل حزمة التدابير المعدّلة بشكل صحيح.
وكانت المفوضية الأوروبية رفضت الميزانية الإيطالية في تشرين الأول/أكتوبر، مقدرة أنها لن تخفض دين البلاد الضخم ومعلنة أنها تنتهك بشكل صارخ قواعد الميزانية للاتحاد الأوروبي، لكن روما قدمت خطة معدلة تتضمن عجزا أقل.
ومرر أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون الميزانية الأسبوع الماضي في جلسة تصويت لم يتم خلالها مناقشة نحو 700 تعديل تقدمت بها حركة "خمس نجوم" وحزب "الرابطة"، و شهد المجلس على إثر ذلك سجالات حادة بين أعضائه، وهو الأمر الذي عاد وتكرر يوم أمس الجمعة في مجلس النواب.
والجدير ذكره أن الدين العام الإيطالي يبلغ أكثر من 130 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى، وتعد ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو، وتتخطى ضعف نسبة 60 بالمائة التي تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي.
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