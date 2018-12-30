البرلمان الإيطالي يمرر ميزانية العام 2019

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صادق البرلمان الإيطالي يوم السبت على ميزانية الحكومة لعام 2019 قبل الموعد النهائي المقرر لها في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وذلك بعد اتفاق مع المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أشاع الهدوء في الأسواق المالية وتجنب المخاطرة بغرامات ضد روما. وأعادت إيطاليا صياغة الميزانية وخفضت العجز للعام المقبل إلى ما نسبته 2.04 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن رفضت بروكسل النسبة التي كانت مقترحة والبالغة 2.4 في المائة.

وتجاوزت الميزانية التي قُدمت إلى البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول عقبة أخيرة اليوم عندما فازت الحكومة بشكل مريح بتصويت على الثقة في مشروع القانون في مجلس النواب بمعدّل 327 مقابل 228. وشكّل اقتراح الثقة نهاية سجال حاد أكد فيه نواب المعارضة أن صفقة اللحظة الأخيرة مع بروكسل تعني أنه لم يكن لديهم الوقت لتقييم أو تعديل حزمة التدابير المعدّلة بشكل صحيح.