رئيس المفوضية الأوروبية: لا نحاول إبقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد

قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لا يحاول إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد، ويريد بدء مناقشة مستقبل العلاقات في اللحظة التي يوافق فيها البرلمان البريطاني على الخروج من الاتحاد، وذلك إلى حد ما للتركيز على وحدته قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار/ مايو.

وقال يونكر في مقابلة مع صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية "يجري التلميح إلى أن هدفنا هو إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بكل السبل الممكنة. هذه ليست نيتنا. كل ما نريده هو وضوح علاقاتنا في المستقبل. ونحن نحترم نتيجة الاستفتاء".