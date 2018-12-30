بوتين يبدي انفتاحاً على الحوار مع ترامب ودعماً للأسد في رسائل التهنئة بالعام الجديد

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث يوم الأحد رسالة تهنئة بالعام الجديد إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب عبر فيها عن استعداد موسكو للحوار بشأن "جدول أعمال واسع النطاق".