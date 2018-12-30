قال زعيم من طالبان يوم الأحد إن الحركة رفضت عرض كابول بإجراء محادثات الشهر المقبل في السعودية حيث سيجتمع المتشددون، الذين يقاتلون لإعادة فرض تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية، مع مسؤولين أمريكيين لتعزيز جهود السلام.
حركة طالبان ترفض عرض كابول إجراء محادثات سلام الشهر المقبل
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والتقى ممثلون من طالبان والولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة الشهر الجاري في الإمارات لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب المندلعة منذ 17 عاماً في أفغانستان.
لكن طالبان رفضت إجراء محادثات رسمية مع الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب.
وقال عضو في مجلس قيادة طالبان الذي يتخذ القرارات لرويترز "سنجتمع مع مسؤولين أمريكيين في السعودية في يناير العام المقبل وسنبدأ محادثاتنا التي لم تنته في أبوظبي... إلا أننا أوضحنا لجميع المعنيين أننا لن نجري محادثات مع الحكومة الأفغانية".
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