حركة طالبان ترفض عرض كابول إجراء محادثات سلام الشهر المقبل

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قال زعيم من طالبان يوم الأحد إن الحركة رفضت عرض كابول بإجراء محادثات الشهر المقبل في السعودية حيث سيجتمع المتشددون، الذين يقاتلون لإعادة فرض تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية، مع مسؤولين أمريكيين لتعزيز جهود السلام.