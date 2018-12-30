شاهد: عودة السياحة إلى طبيعتها في القاهرة بعد انفجار الجيزة

حجم النص Aa Aa

وصلت الحافلات المحملة بالسياح لرؤية أبو الهول وأهرامات الجيزة الشهيرة كالمعتاد، بعد يوم من انفجار قنبلة على جانب طريق أصاب حافلة سياحية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة سياح فيتناميين ومرشد مصري وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين بجروح.

انفجار الجمعة والذي وقع على بعد أقل من 4 كيلومترات من الأهرامات، على مشارف القاهرة، هو أول هجوم مميت على السياح الأجانب في مصر منذ أكثر من عام، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه قطاع السياحة، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية، التعافي من انخفاض حاد في أعداد الزوار منذ الثورة المصرية عام 2011.