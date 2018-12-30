شاهد: عودة السياحة إلى طبيعتها في القاهرة بعد انفجار الجيزة

وصلت الحافلات المحملة بالسياح لرؤية أبو الهول وأهرامات الجيزة الشهيرة كالمعتاد، بعد يوم من انفجار قنبلة على جانب طريق أصاب حافلة سياحية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة سياح فيتناميين ومرشد مصري وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين بجروح.
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انفجار الجمعة والذي وقع على بعد أقل من 4 كيلومترات من الأهرامات، على مشارف القاهرة، هو أول هجوم مميت على السياح الأجانب في مصر منذ أكثر من عام، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه قطاع السياحة، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية، التعافي من انخفاض حاد في أعداد الزوار منذ الثورة المصرية عام 2011.
وقال متحدث باسم مجموعة توماس كوك للسفر في بريطانيا إنه ألغى رحلات يومية إلى القاهرة من منتجع الغردقة على البحر الاحمر بعد الهجوم وسيواصل مراجعة الموقف الأمني.
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ولم يكن هناك إعلان فوري من أي جهة عن مسؤولية الهجوم.
وقتلت قوات الأمن المصرية 40 من المشتبه بهم في ثلاثة حوادث منفصلة في شمال سيناء والجيزة.
ولم تذكر وزارة الداخلية ما إذا كان المسلحون المشتبه بهم مرتبطين بهجوم يوم الجمعة، لكنها قالت إن قواتها قتلت 30 شخصًا خلال مداهمات على مخابئهم في الجيزة حيث كانوا يخططون لسلسلة هجمات تستهدف مؤسسات الدولة وقطاع السياحة.