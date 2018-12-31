فيديو: مقتل 4 أشخاص في انهيار عقار سكني شاهق في روسيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن عمال الإنقاذ يبحثون اليوم الاثنين عن أشخاص محاصرين تحت أنقاض جزء من عقار سكني انهار بسبب ما يشتبه في أنه انفجار غازي مما أدى لمقتل أربعة على الأقل.

وقالت وزارة الطوارئ للوكالة إنه جرى إنقاذ أربعة أشخاص من المبنى المؤلف من تسعة طوابق في مدينة ماجنيتاجورسك، وهي مدينة صناعية تبعد نحو 1700 كيلومتر شرقي موسكو في جنوب الأورال.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن أليج كليموف نائب الحاكم الإقليمي في تشيليابنسك أن 79 شخصا مفقودون.

وقالت وزارة الطوارئ إن الانفجار، الناجم على الأرجح عن تسرب للغاز، ألحق أضرارا بنحو 48 شقة.

وقالت وكالة الإعلام إن الانفجار وقع بالمبنى الساعة السادسة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) بينما كان كثير من السكان نائمين. واليوم عطلة في روسيا بسبب احتفالات العام الجديد.

وشهدت روسيا عددا من الحوادث المشابهة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تقادم البنية التحتية وضعف قواعد السلامة المتعلقة باستخدام الغاز.

وفي عام 2015 لقي خمسة على الأقل حتفهم عندما أدى انفجار غازي لإلحاق أضرار بمبنى سكني في مدينة فولجاجراد بجنوب روسيا.

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