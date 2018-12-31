شاهد: 140 منزلاً في قرية في صعيد مصر يتبنون الطاقة الشمسية

تعد قرية بني مهدي في محافظة المنيا المصرية القرية الأولى التي بدأت باستخدام السخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية، بحيث تم تركيب أول سخان في العام 2014 بعد أن أقنعت جمعية في المنطقة القرويين بتجربة هذه التقنية.

وأصبحت الطاقة الشمسية اليوم المصدر الأول للطاقة في المدينة بعدما اكتشف السكان قدرتها على توفير الكثير من النفقات التي تكلفوها في دفع فواتير الكهرباء.

هذا وكانت الحكومة المصرية قد قامت بتركيب خطوط الغاز خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، لكن بني مهدي لا تزال غير قادرة على الوصول إلى تلك الخطوط، لذا لاقت الطاقة الشمسية ترحيب أهالي القرية.

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ولم يتسن للجميع فرصة الحصول على السخانات الشمسية خلال السنوات الماضية بسبب ثمنها الباهظ والذي يصل إلى 4000 جنيه أي ما يساوي 220 دولار أمريكي، أما الآن وبعد تجربة الأصدقاء والجيران وحجم التوفير الذي تحقق مقارنة بفواتير الكهرباء، ازداد حجم إقبال السكان عليها، وصار 140 سخانا شمسيا يعتلون أسطح منازل بني مهدي.

وتعتبر هذه السخانات أكثر أمانا من سخانات الغاز أو الكهرباء، وتوفر الماء الساخن خلال ال24 ساعة في اليوم، لكن لا يزال يتعين على معظم المنازل استخدام بعض الكهرباء لتشغيل الأجهزة الأخرى.