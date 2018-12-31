بثينة الريمي: الطفلة التي صارت رمزا من رموز حرب اليمن

رحلة طويلة شاقة، عاشتها ابنة الثماني سنوات بعد غارة جوية قاتلة قضت على كل أفراد عائلتها العام الماضي ونجت منها بثينة منصور الريمي بأعجوبة، رحلة انتهت حديثا مع عودتها إلى العاصمة اليمنية صنعاء بعدما نُقلت لتلقي العلاج الطبي المناسب في المملكة العربية السعودية.

غارة جوية قام بها التحالف بقيادة السعودية، يوم 25 أغسطس/آب 2017 كانت كفيلة بتبديل حياة الطفلة اليمينة التي خسرت يومها والديها وشقيقاتها الأربع وشقيقها الوحيد بينما كانوا في منزلهم في حي فرج عطان جنوب غرب العاصمة.

لقراءة المزيد على يورونيوز:

صورة بثينة وعينيها منتفختان وحولهما كدمات جراء الضربة، وهي تضع أصابعها حول عينها الأخرى في محاولة منها لإبقائها مفتوحة أثارت الرأي العام العالمي، وضجت بها مواقع التواصل الإجتماعي. صورة حاول طرفي النزاع استغلالها، وجعل الفتاة أداة دسمة في حربهم الإعلامية بدءا من الحوثيين المدعومين من إيران وصولا إلى التحالف بقيادة السعودية.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، تذكرت بثينة وعمها علي، والذي أصبح اليوم الوصي القانوني عليها، وقالت "كنت في غرفة أمي أنا ووالدي وأخوتي، سقط الصاروخ الأول، عندها ذهب أبي ليحضر لنا بعض الحلوى لتخطي الصدمة، بعد ذلك سقط الصاروخ الثاني ، ثم ضرب الثالث، ثم سقط البيت".