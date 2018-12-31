فرنسا فيديو: الفريق العربي في يورونيوز يتمنى لكم وللعالم سنة جديدة سعيدة محادثةبقلم: Euronews مع يورونيوز - الفريق العربي• آخر تحديث: 31/12/2018 شارك في هذا المقالنسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهنسخشاركTweetشاركشاركTweetشاركsendالمزيدإخفاءشاركشاركSendشاركشاركشاركSendSendشاركحجم النص Aa Aa مع حلول رأس السنة الميلادية 2019 يتقدم إليكم فريق قناة يورونيوز العربي بخالص الأمنيات ويتمنى أن تتحقق آمالكم وتطلعاتكم في هذه السنة الجديدة، والخير والسلام للعالم بأسره.كل عام وأنتم بخير.. من فريق يورونيوز باللغة العربية.منتج شريط الفيديو • Samer Ajouri