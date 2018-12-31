فيديو: الفريق العربي في يورونيوز يتمنى لكم وللعالم سنة جديدة سعيدة

مع حلول رأس السنة الميلادية 2019 يتقدم إليكم فريق قناة يورونيوز العربي بخالص الأمنيات ويتمنى أن تتحقق آمالكم وتطلعاتكم في هذه السنة الجديدة، والخير والسلام للعالم بأسره.