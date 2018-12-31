بسبب البريكست.. 100 ألف بريطاني يتقدمون للحصول على جوازات سفر إيرلندية

قالت وزارة الخارجية الأيرلندية يوم الاثنين إن عدد البريطانيين الذين يقدمون طلبات للحصول على جوازات سفر أيرلندية ارتفع بنسبة 22 في المئة في عام 2018، وهو ما يزيد على مثلي العدد السنوي الإجمالي للطلبات منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسعى نحو 100 ألف بريطاني مؤهل إلى التمسك بتبعيتهم للاتحاد الأوروبي من خلال الحصول على جواز سفر من أقرب جيرانهم هذا العام، ارتفاعا عن 81 ألفا العام الماضي و46 ألفا في عام 2015 وهو العام السابق للارتفاع الحاد في عدد الطلبات نتيجة التصويت لصالح الخروج من التكتل.