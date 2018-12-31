هولندا تحاكم أربعة رجال يشتبه بانتمائهم لمنظمة إرهابية

قال متحدث باسم الادعاء في هولندا إن أربعة رجال يشتبه بانتمائهم لمنظمة إرهابية سيمثلون يوم الاثنين أمام محكمة بعد يومين من إلقاء القبض عليهم في مدينة روتردام.

واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما يوم السبت. وذكرت الشرطة أنهم لا ينحدرون من أصول غربية. وقالت وسائل إعلام هولندية إن أحدهم على الأقل من أصل سوري.

وداهمت الشرطة عدة أماكن وصادرت أجهزة كمبيوتر محمولة (لابتوب) وأجهزة أخرى. ولم تعثر على متفجرات أو معدات لصناعة القنابل.

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وضمن نفس العملية، ألقت الشرطة الألمانية القبض على سوري عمره 26 عاما في مدينة ماينتس التي تقع في غرب البلاد يوم السبت. وقالت الشرطة إن اعتقاله تم بموجب طلب تسليم مقدم من هولندا.

وقال إرنست بولس المتحدث باسم الادعاء في روتردام يوم الاثنين إن من السابق لأوانه الكشف عن تفاصيل أي خطط محددة لهجوم أو هدف لهجوم.

وقال بولس إن من المتوقع تمديد اعتقال الرجال الأربعة في جلسة المحكمة يوم الاثنين والتي سينظر القاضي خلالها ما إذا كان اعتقالهم يوم السبت تم على أساس قانوني سليم.