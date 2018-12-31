جنرال أميركي متقاعد: ترامب "غير أخلاقيّ" ومخادع

لم يتردد الجنرال الأميركي المتقاعد ستانلي ماكريستال في توجيه انتقادات إلى الرئيس دونالد ترامب حيث وصفه بـ "غير الأخلاقي". وردا عن سؤال وجه إليه بخصوص الرئيس الأميركي قال ماكريستال لقناة "أيه بي سي": "لا أعتقد أنه يقول الحقيقة"، وفي سؤال آخر حول اعتقاده إذا ما كان ترامب "غير أخلاقي"، ردّ ماكريستال: "أعتقد أنه كذلك".

واعتبر الجنرال الأميركي ماكريستال، أنّ استقالة جيمس ماتيس من منصبه كوزير للدفاع، يدفع الأميركيين إلى التوقف لحظة والتساؤل عن الأمور التي دفعت بشخصية "صالحة" كجيمس ماتيس إلى الاقدام على خطوة كهذه في إشارة إلى الاستقالة.

وأضاف ماكريستال: "إذا كان لدينا شخص غير أناني ومتفان يستقيل من منصبه ويبتعد عن كل المسؤولية التي يشعر بها تجاه كل عسكري في قواتنا ويقوم بذلك بصورة علنية، يتوجب علينا الوقوف هنا والقول: حسنا لماذا فعل ذلك؟ ما الأسباب التي دفعت برجل بحرية صالح للابتعاد هكذا؟".

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وكان ستانلي ماكريستال قد كتب في نوفمبر-تشرين الثاني أنّ "أميركا تواجه أزمة قيادة"، مضيفا: "لقد أصبحنا مهووسين بشكل متزايد بالزعيم الوطني الذي نحن معه أو ضده... الرئيس ترامب أحد أكثر الأمثلة إثارة بالنسبة لهذه الظاهرة، التي نشهدها منذ عقود".

يذكر أنّ ستانلي ماكريستال، الذي شغل منصب قائد القوات الأميركية في أفغانستان، غادر منصبه خلال فترة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على خلفية تصريحات أدلى بها لمجلة "رولينغ ستون" الأميركية. وقد أكد أوباما آنذاك أنّ إقالة ماكريستال هي "تغيير في الاشخاص وليس في السياسة"، واعتبر أوباما أنّ ماكريستال "لم يتحلّ بالمستوى الذي يجب ان يتحلى به القادة، وأنّ القرار مناسب بالنسبة لدواعي الامن القومي الأميركي."