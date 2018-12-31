روسيا تعيد 30 طفلا وأمهاتهم من السجون العراقية بعد اتهامهن بالانضمام لداعش

قالت السلطات الروسية إن ثلاثين طفلا روسيا وأمهاتهم وصلوا يوم الأحد 30 ديسمبر إلى موسكو قادمين من بغداد، بعد أن كانوا في السجون العراقية لانتمائهن إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال مصدر دبلوماسي روسي إن آباء الأطفال والذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وعشر سنوات قتلوا في الحرب ضد التنظيم والتي استمرت في العراق على مدى ثلاثة أعوام.

وأعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف عبر حسابه على "تليغرام" ان طائرة الطوارئ الروسية هبطت في مطار زوكوفسكي في موسكو، مؤكدا أن وصولهم "هو دليل قاطع على التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمهمة التي حددها لإنقاذ النساء والأطفال الروس من العراق".

وذكر قديروف أنه من بين الأطفال 24 من داغستان وثلاثة من الشيشان.

لقراءة المزيد على يورونيوز:

ووفقا لتقديرات أجهزة الأمن الروسية، سافر ألاف الروس للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، ومنهم من اصطحبوا معهم أفراد عائلاتهم.

ومنذ العام الماضي، عاد نحو 100 امرأة وطفل، معظمهم من القوقاز ذو الأغلبية المسلمة في روسيا، في إطار برنامج وضعه قديروف.

وحكم على أكثر من 300 شخص في الأشهر الأخيرة، بينهم حوالي 100 أجنبي بأحكام الإعدام وحكم على آخرين بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى التنظيم.

هذا واتهمت الناشطة الشيشانية خيدا ساراتوفا جهاز الأمن الروسي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإعاقة محاولات إعادة الأرامل المتبقين وأطفال مقاتلي داعش الروس من العراق.

وأعلنت بغداد انتصارها ضد داعش في ديسمبر من العام الماضي.