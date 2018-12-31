واصل 150 سائحا سوريا جولتهم بالبلاد التونسية، إثر وصول أول طائرة سورية من دمشق إلى مطار الحبيب بورقيبة في المنستير يوم الخميس الماضي، في رحلة جوية هي الأولى بين البلدين، منذ ثماني سنوات تقريبا من اندلاع الثورة السورية.
سياح سوريون يصلون تونس من دمشق في أول رحلة جوية منذ سنوات
واستقبل السياح السوريين أنصار الرئيس السوري بشار الأسد بالرقص في مطار المنستير، رافعين العلمين التونسي والسوري احتفالا بإعادة ربط العلاقات ببين البلدين.
وكانت تونس قطعت علاقاتها مع نظام دمشق خلال الثورة السورية إبان حكم الترويكا، احتجاجا على قمع النظام السوري للاحتجاجات السلمية، عندما سحب الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الاعتراف بنظام دمشق، داعيا الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة.
وتباينت ردود الفعل على صفحات التواصل الاجتماعي على الانترنت، بين مرحب بعودة العلاقة مع النظام السوري بينما انتقد آخرون "هرولة" أنظمة لتطبيع العلاقة، فيما دعا ناشطون إلى التمهل، ريثما تعلن أطياف الشعب السوري اتفاقا فيما بينها للخروج من الأزمة في سوريا.