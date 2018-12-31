سياح سوريون يصلون تونس من دمشق في أول رحلة جوية منذ سنوات

واصل 150 سائحا سوريا جولتهم بالبلاد التونسية، إثر وصول أول طائرة سورية من دمشق إلى مطار الحبيب بورقيبة في المنستير يوم الخميس الماضي، في رحلة جوية هي الأولى بين البلدين، منذ ثماني سنوات تقريبا من اندلاع الثورة السورية.

في مطار المنستير، Publiée par Hend Yahia Yahia sur Jeudi 27 décembre 2018

وكانت تونس قطعت علاقاتها مع نظام دمشق خلال الثورة السورية إبان حكم الترويكا، احتجاجا على قمع النظام السوري للاحتجاجات السلمية، عندما سحب الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الاعتراف بنظام دمشق، داعيا الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة.

وتباينت ردود الفعل على صفحات التواصل الاجتماعي على الانترنت، بين مرحب بعودة العلاقة مع النظام السوري بينما انتقد آخرون "هرولة" أنظمة لتطبيع العلاقة، فيما دعا ناشطون إلى التمهل، ريثما تعلن أطياف الشعب السوري اتفاقا فيما بينها للخروج من الأزمة في سوريا.