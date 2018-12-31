شاهد: كرة ميدان التايمز العملاقة جاهزة لاستقبال العام الجديد

وتم تركيب 192 قطعة جديدة من مثلثات الكريستال على الكرة، وأجرى المنظمين الإختبار الاخير عليها يوم الأحد 30 ديسمبر للتأكد من فعالية حركة الكرة التي ستتزامن مع العد التنازلي للحضور قبيل إنطلاق العام الجديد.

أصبحت الكرة الكريستالية الشهيرة باحتفالات رأس السنة في ميدان تايمز في مدينة نيويورك ، جاهزة لاستقبال العام الجديد.

وباعتبارها أكبر كرة بلورية في العالم، يبلغ ارتفاعها نحو أربعة أمتار، بينما يصل وزنها إلى ما يقرب من ستة أطنان، ومن المتوقع أن يحتشد أكثر من مليون شخص في ساحة تايمز سكوير ليشهدوا هذا الحدث.

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وكضيف للمرة الأولى، سيقوم رئيس جمعية الصداقة الصينية الأمريكية بالضغط على زر الإطلاق عند الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين 31 ديسمبر مما يسمح بإضاءة الكرة وإطلاقها كبداية للحدث بأكمله، لتنخفض من على إرتفاع عند منتصف الليل خلال العد التنازلي لاستقبال العام الجديد.

وقال تيم تومبكينز رئيس تحالف تايمز سكوير " نأمل بأن يحمل العام الجديد معه مزيداً من الإنسجام في العالم، بين الأمم والأفراد، كجزء مما نقدمه اليوم في احتفال تايم سكوير".

هذا وسيحل صحفيون ضيوف شرف على هذا الإحتفال، فيما وصفه منظمون بأنه احتفال بحرية الصحافة بعد عام مميت على نحو غير معتاد للصحفيين في وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية.