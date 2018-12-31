مقتل 2 وإصابة 28 في انفجار قنبلة أمام مركز تسوق في الفلبين

قال قائد في الجيش الفلبيني إن شخصين قتلا وأصيب عشرات آخرون يوم الاثنين في جنوب البلاد في انفجار عبوة ناسفة تلقى قوات الأمن بالمسؤولية فيه على جماعة متشددة صغيرة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية.

وينشط إسلاميون متشددون في جنوب الفلبين ذات الأغلبية المسيحية تربط بعضهم صلات بتنظيمات في الخارج بينها القاعدة والدولة الإسلامية.

وقال الميجر جنرال سيريليتو سوبيجانا، وهو قائد فرقة في الجيش، لرويترز إن الانفجار يحمل "بصمات تستلهم فكر داعش".

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وانفجرت العبوة في مدخل مركز تسوق في مدينة كوتاباتو في وقت الظهيرة. وذكر سوبيجانا أنه بجانب القتيلين أصيب 28 آخرون.

وتابع أنه تم اكتشاف عبوة ثانية في نفس المنطقة.

وقال سوبيجانا إنه يعتقد أن الانفجار انتقام لمقتل سبعة برصاص القوات الحكومية من أعضاء جماعة متشددة صغيرة بايعت تنظيم الدولة الإسلامية.