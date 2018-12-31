الإمارات تؤيد حكما بالسجن 10 أعوام على الناشط البارز أحمد منصور

قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين إن محكمة استئناف إماراتية أيدت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على الناشط البارز أحمد منصور لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، من بين خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكنهم حصلوا على عفو.

وألقي القبض عليه مجددا في مارس آذار 2017 من منزله في عجمان لاتهامات بنشر "معلومات كاذبة وشائعات ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية".

كما وجهت إليه تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وسمعة الدولة".

وحكم عليه في مايو أيار 2018 بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار).

وذكر المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما أن المحكمة أيدت أيضا حكم الغرامة.

وكانت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد حثت الإمارات على إطلاق سراح منصور ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي.

وقالت هيومن رايتس في مارس آذار 2018 إنها تعتقد أن منصور مسجون في حبس انفرادي.