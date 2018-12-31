الديمقراطية إليزابيث وارِن تعلن خوضها الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020

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أعلنت عضوة مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطية التقدمية إليزابيث وارِن (69 عاماً)، اليوم، الإثنين، عن تشكيلها لجنة استكشافية بهدف خوض الانتخابات الرئاسية في العام 2020.

وكانت وارين قد تبادلت مع ترامب انتقادات حادة في السابق وهي من ولاية ماساتشوستس، كما تشتهر بانتقاداتها القاسية للبونك الكبرى والرأسمالية غير المضبوطة.