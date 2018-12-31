أعلنت عضوة مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطية التقدمية إليزابيث وارِن (69 عاماً)، اليوم، الإثنين، عن تشكيلها لجنة استكشافية بهدف خوض الانتخابات الرئاسية في العام 2020.
الديمقراطية إليزابيث وارِن تعلن خوضها الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020
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وكانت وارين قد تبادلت مع ترامب انتقادات حادة في السابق وهي من ولاية ماساتشوستس، كما تشتهر بانتقاداتها القاسية للبونك الكبرى والرأسمالية غير المضبوطة.
ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" وارِن بالمرشحة "الأساسية" مقدّرة أن حملتها الانتخابية ستتميز بانقسامات أيديولوجية وأخرى لها علاقة بالأجيال، في حزب ديمقراطي يائس للتغلب على ترامب.
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وقبيل 13 شهراً على يوم الاقتراع، قالت وارن إنها شكلت لجنة استكشافية لجمع التبرعات.الصحفيون يعملون على تحرير هذه القصة، سيتم التحديث بأسرع وقت بالمزيد من المعلومات فور ورودها