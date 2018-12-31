أفاد بيان رسمي بأن المتحدث باسم الفاتيكان ومساعدته استقالا على نحو مفاجئ يوم الاثنين.
استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ومساعدته بشكل مفاجئ
ولم يورد البيان سببا لاستقالة الأمريكي جريج بيرك ومساعدته الإسبانية بالوما جارثيا أوفيخيرو. واستقال الاثنان بعد أسبوعين من قرار البابا فرنسيس تعيين صديقه الشخصي الصحفي الإيطالي أندريا تورنيلي في منصب مدير تحرير دائرة الاتصالات في الفاتيكان.
وكتب بيرك تغريدة على تويتر قال فيها "قدمت استقالتي أنا وبالوما لتصبح سارية اعتبارا من أول يناير. نرى أنه من الأفضل أن تكون للبابا الحرية الكاملة في اختيار فريق جديد في هذه الفترة الانتقالية بالنسبة لدائرة الاتصالات في الفاتيكان".
وانضم بيرك (59 عاما)، وهو مراسل سابق لقناة فوكس نيوز في روما، إلى الفاتيكان عام 2012 لتولي منصب مستشار لوزارة الخارجية في الفاتيكان وأصبح متحدثا باسمه عام 2016.
أما أوفيخيرو (43 عاما) فهي مراسلة سابقة لشبكة (سي.أو.بي.إي) الإذاعية الإسبانية وكانت من بين النساء اللاتي تولين مناصب رفيعة في الفاتيكان.
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وقال الفاتيكان إن أليساندرو جيسوتي، وهو صحفي إيطالي يعتقد أنه مقرب من تورنيلي، سيتولى منصب المتحدث خلال الفترة الانتقالية.
وفي تغريدة اخرى، شكر بيرك البابا فرانسيس على الأوقات التي عملا فيها سويا خلال الست سنوات الماضية.