استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ومساعدته بشكل مفاجئ

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أفاد بيان رسمي بأن المتحدث باسم الفاتيكان ومساعدته استقالا على نحو مفاجئ يوم الاثنين.

ولم يورد البيان سببا لاستقالة الأمريكي جريج بيرك ومساعدته الإسبانية بالوما جارثيا أوفيخيرو. واستقال الاثنان بعد أسبوعين من قرار البابا فرنسيس تعيين صديقه الشخصي الصحفي الإيطالي أندريا تورنيلي في منصب مدير تحرير دائرة الاتصالات في الفاتيكان. وكتب بيرك تغريدة على تويتر قال فيها "قدمت استقالتي أنا وبالوما لتصبح سارية اعتبارا من أول يناير. نرى أنه من الأفضل أن تكون للبابا الحرية الكاملة في اختيار فريق جديد في هذه الفترة الانتقالية بالنسبة لدائرة الاتصالات في الفاتيكان".