شاهد: "محطات" تعيد بعث الفنون في شوارع مصر

في مجتمع يشهد الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، تحاول مؤسسة "محطات" للفن المعاصر في مصر نشر الفرحة وفنون الشارع في نفوس الأطفال والكبار من خلال العروض الفنية التي تقدمها في مختلف المدن والمناطق خصوصاً تلك التي نادراً ما تصلها العروض الفنية.

فنانو المؤسسة الثقافية توصلوا إلى طريقة فعالة لجلب المتفرجين خصوصاً الأطفال من خلال قرع الطبول الذي يعلن التجمع قبل بداية العروض.

ومؤسسة محطات مؤسسة اجتماعية وثقافية وتتخذ من العاصمة المصرية، القاهرة، مقرا لها وتهدف إلى جعل الفنون المعاصرة في متناول الناس خاصة في المناطق الريفية.

وترفع المؤسسة، التي تأسست في عام 2011، مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، شعار "الوصول إلى الأنشطة الثقافية والفنية هو حق أساسي لكل مواطن".

يرتدي الممثلون والفنانون ملابس "غريبة" ويخرجون في شوارع القاهرة لجمع الجمهور. وتقول يمنى أبو عوف، مديرة التسويق والاتصالات في مؤسسة إنه يتم التأكد دائماً من أن العروض لا تسبب أي إزعاج.

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تسعى المؤسسة إلى تحويل الأماكن العامة إلى مسارح بفضل العروض المختلفة التي تقدمها.

من جهتها تؤكد هبة الشيخ، مديرة محطات، أن المصريين بحاجة إلى إعادة الاتصال بالفنون بشكل عام ولكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا إذا أتيحت طرق الوصول إليه.

ويشكل الأطفال الجمهور الرئيسي، ولكن كبار السن يستمتعون أيضاً بعروض محطات.