شاهد: ماليزيا تستقبل العام الجديد بالألعاب النارية

لم يمنع الرذاذ الخفيف الذي خيم على العاصمة الماليزية كوالالمبور من الاحتفال بحلول العام الجديد بالألعاب النارية. وشهدت كامل أرجاء البلاد احتفالات بالعام الجديد. وبدأت الحشود تتوجه إلى ميدان أبراج بيتروناس منذ الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي. وحضر نائب الوزير الأول الماليزي إلى ميدان بيتروناس قبل ساعة واحدة من إنطلاق العد التنازلي حيث تقدم بتهاني الحكومة بحلول العام الجديد.